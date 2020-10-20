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Британский подводник пытался пьяным командовать выгрузкой ядерных ракет в США

Британский офицер-подводник попытался пьяным командовать выгрузкой ядерных ракет на базе в США.

Как пишет Daily Mail, Лен Лоу, служащий на атомной подлодке Vigilant, прибыл на выгрузку ядерных ракет Trident нетрезвым и с жареной курицей в руках. Другие члены экипажа увидели его и сообщили об инциденте командованию. После этого офицера временно отстранили от службы за нарушение устава.

Ранее стало известно, что часть экипажа подлодки Vigilant заразилась коронавирусом в американских стриптиз-клубах. Как выяснилось, офицеры нарушили приказ оставаться на базе в период пандемии и отправились развлекаться.

20 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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