Британский подводник пытался пьяным командовать выгрузкой ядерных ракет в США

Как пишет Daily Mail, Лен Лоу, служащий на атомной подлодке Vigilant, прибыл на выгрузку ядерных ракет Trident нетрезвым и с жареной курицей в руках. Другие члены экипажа увидели его и сообщили об инциденте командованию. После этого офицера временно отстранили от службы за нарушение устава.

Ранее стало известно, что часть экипажа подлодки Vigilant заразилась коронавирусом в американских стриптиз-клубах. Как выяснилось, офицеры нарушили приказ оставаться на базе в период пандемии и отправились развлекаться.