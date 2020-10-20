Борат дал интервью Джимми Киммелу и снял с него штаны (видео)

Комик Саша Барон Коэн в образе казахстанского журналиста Бората Сагдиева пришел на шоу Джимми Киммела. Ведущий попытался взять у него интервью, но в процессе остался без штанов — и не получил ответ ни на один из своих вопросов.

Jimmy Kimmel Live

Сперва Борат бегал по студии с лупой и сковородой и «бил коронавирус». Потом тыкал в Киммела длинной палкой с привязанным к концу термометром. Другой палкой Борат подцепил ведущего за ширинку и таскал по студии туда-сюда.

Во второй половине «интервью» Борат позвал в студию свою дочь Тутар. Та сняла со стены фотографию в рамке. Отца этот поступок восхитил, он назвал Тутар прекрасной и очень жестокой воровкой.

Затем Тутар потребовала содрать с Киммела штаны, которые ей приглянулись. Ведущий смутился и предложил отдать одежду уже после съемок передачи, но Тутар настояла на своем. Тогда Борат в качестве жеста доброй воли снял с себя штаны. Вскоре Киммел тоже остался без штанов и спрятался за диван.

Остаток «интервью» он вел уже оттуда. В конце Киммел заявил, что уже видел новый фильм Бората — и остался в полном восторге. После этого герой Коэна вместе со своей дочерью покинули студию, попытавшись украсть стол.

Продолжение «Бората» выйдет уже 23 октября на стриминговом сервисе Amazon Prime. Вот его полное название: «Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана». В фильме прозвучит кавер группы Little Big на песню «Everybody Dance Now».