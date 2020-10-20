В этом году евреи взяли четыре Нобелевки в шести номинациях – от физики до литературы. Теперь евреев среди лауреатов самой престижной в мире премии – почти четверть. Хотя на Земле их всего 0,2 процента.

С 1901 по 2020 год Нобелевскую премию получили 934 лауреата и 28 организаций. Несколько людей и организаций из этого числа были удостоены награды более одного раза. Это значит, что по факту премия вручалась 25 уникальным организациям и 930 разным людям. Из этого числа людей 209 были евреями.

То есть 22,5% всех нобелевских лауреатов в мире – это евреи!

Нобелевская премия вручается в шести номинациях. Больше всего евреев-лауреатов в области физики – 59 человек. На втором месте лауреаты Нобелевской премии по физиологии или медицине – здесь 56 евреев. На третьем месте химики – среди них 35 евреев. Далее идут нобелевские лауреаты по экономике, 34 еврея, и по литературе – 16 евреев. Завершает список Нобелевская премия мира – этой награды удостоились девять евреев.

Адольф фон Байер

Первым еврейским нобелевским лауреатом стал ученый из Германии Адольф фон Байер. В 1905 году он получил премию по химии «за заслуги в развитии органической химии и химической промышленности». А первой еврейкой в истории премии была биохимик из США Герти Тереза Кори: в 1947 году она получила Нобелевку по физиологии и медицине – «за открытие каталитического превращения гликогена».

Герти Тереза Кори

Вообще, женщин-лауреатов Нобелевской премии всего 57, среди них – 11 евреек. Чаще всего – целых четыре раза – они получили эту награду в номинации «литература». Речь идет о немецкой поэтессе Нелли Закс, южноафриканской писательнице Надин Гордимер, австрийском авторе Эльфриде Елинек и, наконец, американке Луизе Глюк, получившей Нобелевскую премию по литературе в этом году.

Большинство евреев, получивших Нобелевскую премию, – это граждане США, 127 человек. Всего же нобелевских лауреатов из Америки – 384 человека. А это означает, что евреев из них – ровно треть, 33 процента.

Первым евреем из России, получившим Нобелевку, стал Илья Мечников. Награду в области медицины вручили ему в 1908 году за работы по иммунологии. Вместе с Мечниковым премию тогда получил его коллега –прусский еврей и основоположник химиотерапии Пауль Эрлих.

Илья Мечников

Всего в списке лауреатов Нобелевской премии из России и Советского Союза значится десять человек. Хотя если посчитать тех, кто родился в России, но по тем или иным причинам был вынужден уехать из страны, то цифра, конечно, будет гораздо больше. Самый известный из таких вынужденных «переселенцев» – это нобелевский лауреат по литературе за 1987 год Иосиф Бродский. Советские власти заставили его покинуть страну в 1972 году. Свою Нобелевку Бродский получал как гражданин США.

Иосиф Бродский

Кстати, о преследованиях. В списке еврейских лауреатов Нобелевской премии есть много тех, кто едва уцелел в годы Холокоста. Родившийся в Румынии писатель Эли Визель оказался в Освенциме в 1944 году. Он потерял в лагерях мать, отца и сестру, но сам выжил. В 1986 году он получил Нобелевскую премию мира – «за приверженность тематике, посвященной страданиям еврейского народа, жертвам нацизма». Еще больше евреев были вынуждены эмигрировать из Австрии и Германии в годы царившего там нацизма. Среди них такие великие ученые, как Вальтер Кон, Отто Стерн, Альберт Эйнштейн, Ганс Кребс и Мартин Карплюс.

Эли Визель

Среди нобелевских лауреатов уже есть 12 израильтян – несмотря на юный возраст Государства Израиль. Первым гражданином Израиля, получившим Нобелевскую премию, стал писатель Шмуэль Йосеф Агнон. В 1966 году он был удостоен премии по литературе «за глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами». Один из премьер-министров Израиля Менахем Бегин в 1978 году был награжден Нобелевской премией мира – за мирный договор с Египтом. В 1994 году Нобелевской премии мира удостоились Шимон Перес и Ицхак Рабин – за «Соглашения в Осло» с Ясиром Арафатом.

Единственным евреем, отказавшимся от Нобелевской премии, был поэт Борис Пастернак. Правда, отказаться от награды в 1958 году ему пришлось не по своей воле, а из-за сильного давления со стороны советских властей.

Борис Пастернак

С 1974 года устав Нобелевского фонда гласит, что премия не может быть присуждена посмертно – если только вдруг смерть не наступила уже после объявления лауреатов. Американский иммунолог из семьи еврейских иммигрантов Ральф Марвин Стайнман скончался от рака поджелудочной железы за три дня до объявления о присуждении ему Нобелевской премии по медицине. Ему все равно присудили премию – посмертно, «за открытие дендритных клеток и их роли в адаптивном иммунитете», поскольку Нобелевский комитет определил победителей, не зная о его смерти. Стайнман стал третьим в истории премии лауреатом, награжденным посмертно.

Наконец, ни один еврей не получал Нобелевскую премию дважды, хотя этого и добивались четверо ученых и две организации.

https://grimnir74.livejournal.com/13050024.html