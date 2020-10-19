Знаменитую скульптуру ведьмы похитили в Лондоне

В Лондоне пропала скульптура ведьмы, которая раньше была установлена в районе Найтсбридж. До этого сказочный персонаж объехал множество городов: Дубай, Майами, Екатеринбург, Уфу и Челябинск. Ведьму похитили со склада, где она хранилась во время карантина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

С 2018 года скульптура находится в Лондоне, а недавно ее решили переместить в более оживленный район, чтобы привлечь туристов. Однако из-за пандемии коронавируса Бабу-ягу пришлось временно переместить на склад компании Safestore.

«Сотрудники склада заявили, что были проведены изменения в договоре об аренде, о которых нас не уведомили. И в связи с этим статуя была выставлена на аукцион, поскольку мы не дали свой ответ в течение двух недель. Я сразу же подал заявление в полицию», — рассказал Тим Юрьев, представитель посвященного Бабе-яге арт-проекта.

Выяснилось, что это уже не первое дело, связанное со складом. «Мне кажется, что это уже наработанная схема», — подчеркнул Тим. В настоящее время скульптуру ищут полицейские по всей Великобритании, однако пока безрезультатно.