Юрий Горбунов и Катя Осадчая сходили на грибную охоту

Звездные супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая являются одними из самых известных в украинском шоу-бизнесе. На днях пара отправилась на прогулку в лес. Они насобирали грибов и хорошо провели время.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на днях отправились на отдых с сыном Иваном. Свободное время супруги провели на прогулке в лесу. Трогательные семейные фотографии они опубликовали на своих страницах в Инстаграме.

Юрий и Катя, гуляя по лесу, также собрали две корзины грибов, фотографиями которых они поделились с поклонниками. Звезда «светской жизни» также показала красивый осенний образ.

Украинская телеведущая позировала в белой кофточке или футболке. Ее Катя удачно соединила с бежевыми спортивными брюками и недолгим осенним пальто. Стильный аутфит дополняли белые кроссовки, а также красная сумочка, которую ведущая надела через плечо.

Завершали образ коричневые солнцезащитные очки. Для удобства Катя связала волосы в хвост. На прогулку она отправилась без макияжа, в который раз похваставшись натуральной красотой. На фотографиях позировал также сын Иван, правда, спиной к камере.

Лента социальных сетей разделилась на два лагеря – выборы и грибы, мы присоединились ко вторым. И вам советуем, в лесу замечательно, – подписала семейные кадры Катя Осадчая.

Юрий Горбунов для активного отдыха надел серое худи на замке и черные штаны. Также он выбрал синюю жилетку и кепку.