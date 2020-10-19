Ученые объяснили апатию в пожилом возрасте

Американские ученые предложили считать апатию в пожилом возрасте одним из симптомов развития деменции. Проанализировав данные о 2018 людях в возрасте от 70 до 79 лет, у 381 из которых в течение девяти лет развилась деменция, ученые выяснили, что риск развития заболевания у людей с наиболее тяжелой апатией был на 80 процентов выше — даже с учетом всех возможных побочных переменных. Статья опубликована в журнале Neurlogy.

Деменция — одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний: по оценкам ВОЗ, среди людей пожилого возраста ее диагностируют у пяти–восьми процентов (согласно тем же оценкам, сейчас от нее страдают около 60 миллионов человек во всем мире). При этом деменцию можно предсказать и заранее начать терапию, которая поможет либо предотвратить, либо облегчить заболевание.

Так, три самых влиятельных фактора риска развития деменции — это пол, возраст и генотип (а точнее — вариант гена APOE), а также ученые выделяют и факторы риска, на которые так или иначе можно повлиять: среди них — загрязнение воздуха и потребление алкоголя. Важным оказывается и психическое состояние человека в течение жизни: в группе риска развития деменции оказываются, например, люди, которые пережили депрессию в более юном возрасте.

Среди психических симптомов, которые могут сигнализировать о скором развитии деменции (речь, разумеется, идет о пожилом населении — то есть людях, у которых риск высок), ученые выделяют апатию, но до сих пор это предположение не проверялось на больших выборках. Исправить это решили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско под руководством Мередит Бок (Meredith Bock). Для этого они провели долгосрочное исследование с участием 2018 здоровых людей в возрасте от 70 до 79 лет.

Каждый участник исследования предоставил демографические данные, данные о здоровье и ежедневных привычках. Кроме того, ученым были доступны данные о варианте гена APOE. В начале исследования все участники также заполнили стандартизированный опросник на определение уровня апатии, а также прошли ряд когнитивных тестов.

В течение девяти лет деменция развилась у 381 участника из выборки. Ученые выяснили, что, по сравнению с участниками с легкой апатией или вообще без каких либо симптомов, риск развития деменции у участников с тяжелой апатией был на 80 процентов выше — и это с учетом всех побочных переменных. Кроме того, у наиболее апатичных пожилых людей оценки по когнитивным тестам были ниже (p < 0,05), но апатия никак не регулировала их изменение с возрастом.

Авторы работы, таким образом, предоставили новые данные, позволяющие включить апатию в список ранних симптомов развития деменции — по крайней мере, в пожилом возрасте.