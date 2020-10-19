США отказались от ядерной сделки на условиях Кремля

Переговоры о судьбе договора о стратегических наступательных вооружениях — последнего действующего соглашения, ограничивающего ядерные арсеналы России и США, — уверенно движутся в тупик. Вашингтон отверг предложение президента РФ Владимира Путина продлить на 5 лет договор, срок которого истекает в феврале 2021 года.

Идея Путина пролонгировать соглашение без замораживания ядерных арсеналов — «это обреченное на неудачу предприятие», заявил в пятницу советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

США предлагали обоюдную заморозку полного арсенала ядерного оружия — включая тактическое, которое не входит в периметр нынешнего СНВ, — в обмен предлагая продление договора еще на один год. «Это было бы выигрышем для обеих сторон, и когда встречался в моими партнерами в Женеве, мы думали, что российская сторона заинтересована принять предложение», — посетовал О’Брайен.

О практически согласованной сделке заявил 13 октября спецпосланник Дональда Трампа по контролю за вооружениями Маршалл Биллингсли, по словам которого с Москвой удалось достичь «джентельменского соглашения».

Впрочем, слова Биллингсли сразу же опроверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Позиция США о заморозке ядерных арсеналов давно известна и для России неприемлема», — сказал он.

В пятницу Путин предложил альтернативный вариант, который изначально продвигала Москва. «Продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем, чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как договор о стратегических наступательных вооружениях», — пояснил свою идею президент.

«Мы надеемся, что Россия переосмыслит свою позицию до того, как это выльется в дорогостоящую гонку вооружений», — заочно ответил Путину О’Брайен.

Похоже, Кремль дожидается победы на выборах Джо Байдена, который, по данным The New York Times, готов cразу по инаугурации пролонгировать СНВ-3 без каких-либо требований к Москве.