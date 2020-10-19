Разгром в Карабахе: Азербайджан прорвал оборону Армении, оценка обстановки, тактики и потерь сторон

27 сентября началось наступление Азербайджана в Карабахе и спустя три недели на южном фронте азербайджанские войска прорвали фронт и эту брешь Армении уже нечем закрыть. Вернее, у Армении остаются мотивированные бойцы, остается личный героизм, но армия Армении с вооружением и тактикой 80-х годов 20-го века не может остановить армию Азербайджана, которая имеет вооружение и тактику 10-х годов 21-го века, и максимально воодушевлена довести начатое до конца. Азербайджан добился блестящей победы, а Армения потерпела военное поражение в Карабахе, и теперь уход оттуда — вопрос времени.

Ключевым направлением наступления Азербайджана стало южное направление — открытая танкодоступная местность. Это так называемая «зона безопасности» — оккупированная армянской армией территория Азербайджана. Ключевыми опорными пунктами на юге были поселки Физули, Гадрут и Джебраил. Эти были точки связности всего армянского фронта на юге Карабаха. И теперь эта линия обороны уничтожена, и других таких же удобных рубежей, где бы можно было бы остановить наступление, у армянской армии уже нет. Стратегическая обстановка в Карабахе полностью изменилась. Продолжение наступательной операции Азербайджана вскоре приведет к выходу к Лачину и Шуши — теперь две это ключевых точки связности армянской армии в Карабахе. Выход азербайджанских войск в любой точке на трассу Лачин-Шуши заставит Армению эвакуировать весь регион.

Как мы видим по карте, через Карабах проходит всего три магистрали, от контроля этих линий зависит вообще возможность ведения боевых действий.

Северная трасса Варденис-Мардакерт находится под обстрелом азербайджанских войск, полноценное ее использование затруднено.

Южная трасса Горис-Джебраил в результате наступления взята под контроль Азербайджана.

Центральная трасса Горис-Лачин-Шуша остается единственным путем снабжения для Армении, хотя по мосту у Лачина Азербайджан уже наносил удар баллистической ракетой.

Азербайджан продолжает наступление к Лачину вдоль границы с Ираном и к Шуше по горной дороге, и если не будет политических причин для остановки, азербайджанцы полностью освободят зону безопасности и перехватят главную трассу снабжения.

Ключевым фактором, который «сделал разницу», стал новый подход к оборонному планированию, качество управления и разведки, господство в воздухе, современная тактика подавления ПВО и турецкие «Байрактары» с управляемыми бомбами как основное средство огневого поражения противника.

Приоритетные цели, судя по видео:

— радары ПВО и зенитно-ракетные комплексы;

— РСЗО;

— машины снабжения;

— танки;

— артиллерия;

— легкая бронетехника;

— базы снабжения;

— пехота на позициях.

Судя по видео в интернете и подсчетам ресурса Oryx, армянская армия на данный момент за три недели боев потеряла уничтоженными и захваченными:

— 12 зенитно-ракетных комплексов войсковой ПВО Оса-АК и Стрела-10 (это большая часть войсковой ПВО, которая была 27 сентября в Карабахе);

— 2 зенитно-ракетных комплекса дальнего действия С-300ПС (отмечены на карте, один из них, на территории Армении был уничтожен ударом, судя по всему, баллистической ракеты);

— станция РЭБ ПВО Репеллент ВС Армении (современная российская система);

— 5 радаров ПВО;

— около 150 грузовых и около 80 легковых автомобилей;

— 101 танк Т-72;

— 44 единицы легкой бронетехники — МТЛБ, БМП, БТР;

— 48 самоходных и буксируемых орудий 2С3, 2С1, Д-20, Д-30, Д-1, КС-19;

— 47 реактивных систем залпового огня — в основном БМ-21, а также один дальнобойный Смерч БМ-30, две китайские WM-80, а также одна ТОС-1А, информации о поставке которых в Армению из РФ не поступало (уничтожены почти все РСЗО армии Карабаха);

— особо следует отметить, что Азербайджан сумел нанести удар и уничтожить оперативно-тактически ракетный комплекс «Эльбрус» на территории самой Армении (отмечено на карте);

— попытка армян применить пилотируемую авиацию привела к потере штурмовика Су-25.

«Байрактары» нанесли армянам больше потерь, чем все остальные виды боевой техники вместе взятые.

Армения заявила уже свыше 710 убитых военных. Это означает, с учетом раненых, что наиболее боеспособные подразделения в Карабахе обескровлены. Да, их активно пополняют добровольцы, но заменить собой хорошо обученную и слаженную армию они не смогут, и прежде всего потому, что решения проблемы дронов по-прежнему нет.

Потери Азербайджана в технике значительные, и здесь следует отметить, что их учет не такой полный — поле боя в основном остается за азербайджанцами, и у армян нет дронов с видеокамерами, но тем не менее, потери азербайджанцев в технике на порядок ниже противника. На видео зафиксировано потери уничтоженными и захваченными:

— 21 танк Т-72 и Т-90;

— 17 единиц легкой бронетехники;

— 12 автомашин.

Азербайджан потери засекретил. Счет потерь явно идет на несколько сот убитых. На карте отмечена гора Арега, в ходе боя в районе которой в конце сентября в засаде погибло два взвода азербайджанской пехоты. Армянская артиллерия, имея наблюдательные пункты в горах и отличный обзор действовала активно, а дроны не могли сразу выбить все огневые позиции по всем фронту. Армянская пехота показала высокие боевые качества, то, что при таких потерях сражение за южный Карабах шло три недели — заслуга тех, кто держался на передовой, но за это время азербайджанцы перемололи все огневые средства и систему снабжения и дальнейшее сопротивление оказалось невозможно.

Азербайджан показывает полное превосходство не только в дронах — но и в управлении и планировании боевых действий, мотивация личного состава колоссальна, азербайджанцы стремятся продвигаться вперед где только возможно. Огромное внимание Азербайджан уделяет изоляции района боевых действий. Удары по коммуникациям привели к развалу снабжения и потере большого количества боевой техники, которую армянам пришлось бросить. Очевидно, что на ряде направлений происходит неорганизованный отход.

Тактика азербайджанской армии строится на выявлении узлов сопротивления, организации постоянной разведки с дронов, наведении ударных дронов, артиллерии и РСЗО. Узлы сопротивления «размягчаются», маневр обороны сковывается за счет поражения системы снабжения, силы обороны вынужденно рассредоточиваются. Это используется для просачивания в промежутках боевых порядков армян, как это произошло в Гадруте.

Если при прорыве передовых укреплений были очевидны неумелые действия в ряде случаев, связанные с недостатком боевого опыта, то победа в боях за Гадрут была обеспечена неожиданным маневром в горах азербайджанской пехоты, которая обеспечила быстрое взятие удобного для обороны поселка, имеющего важное оперативное значение. Гадрут показал, что азербайджанцы подготовились к контактным боям и самостоятельным операциям пехоты без бронетехники.

Армянская армия оказала ожесточенное сопротивление, и применила большое количество традиционных вооружений, но качественный разрыв количеством танков и «Градов» изменить нельзя, пришла новая эпоха. Тактика армян сводится к позиционной войне, к нанесению огневого поражения противнику силами артиллерии и РСЗО. Основная боевая нагрузка ложится при этом на пехоту, поскольку при изоляции района боевых действий взаимодействие с танками и артиллерией теряется, снабжение прерывается, и фронт зависит от действий автономных боевых групп пехотинцев.

Прежде всего заметна слабость радиоэлектронной разведки, низкая эффективность радаров ПВО советской разработки. У войск отсутствуют элементарные средства РЭБ. Даже применение современных ЗРК Тор-2МКМ и дальнобойных ЗРК С-300ПС производства 80-х не позволило комплексно прикрыть войска.

В Азербайджане дроны решают широкие оперативно-тактические задачи, в Армении немногочисленные дроны используются весьма ограниченно в тактических целях.

В результате армяне не могли навязать противнику свою инициативу, попытка нанести удар 9 октября под Горадизом была разбита, танковые подразделения были атакованы «Байрактарами» еще на рубеже развертывания. В условиях господства в воздухе противника концентрация любых наземных сил на открытой местности оказалась невозможной.

14 октября начался отход. Азербайджанцы выбили армян с господствующих высот вокруг Джебраила, Гардута и Физули, и удерживать далее фронт стало невозможно. На данный момент азербайджанцы продолжают наступление несмотря на уже второе объявленное перемирие. Пока непонятно, на каком рубеже азербайджанцы остановятся и остановятся ли вообще, пока не выбьют армян из Карабаха полностью.

На северном фронте в горах, азербайджанцы взяли Талыш и Мадагис, выбили противника из укрепленного района, но армянские части нанесли наступающим значительные потери. Здесь армянской пехоте удается держаться до сих пор. Но судьба Карабаха уже решилась в сражении на юге.

После прорыва Азербайджан будет продолжать наступление, которое может буксовать по причине сопротивления армянских частей прикрытия, по причине переброски войск, нелетной погоды для дронов. Остановить в горах азербайджанцев можно — но без подготовленных рубежей обороны, без ПВО и снабжения, отряды пехотинцев будут держаться столько насколько у них хватит крови. Такой сценарий войны исключить нельзя, но построить крепкий новый фронт без решения проблемы ПВО не получится.

Теперь сражение за Карабах может остановить только политическое решение.