Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде заявил, что женщина не будет играть агента 007 никогда

Продюсер фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи заявила, что звезда, которая заменит Дэниела Крейга в роли агента 007, пока не выбрана.

Как рассказала Брокколи в интервью изданию Total Film, подбор актера начнется только после премьеры «Не время умирать», где в роли агента 007 в последний раз выступит британский актер Дэниел Крейг.

Продюсер также рассказала, что с приходом нового актера роль шпиона будет переосмыслена, как это делали все предыдущие «Бонды». Брокколи отметила, что кардинально персонаж не изменится, он может быть не белым, но на его роль точно не будут рассматривать женщину.

На вопрос о том, будет ли Том Харди играть в следующем фильме Джеймса Бонда, Брокколи ответила, что актеру еще не предлагали эту роль.

Напомним, из-за пандемии в очередной раз перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» — картина выйдет в 2021 году.