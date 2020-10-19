Разгром в Карабахе: Азербайджан прорвал оборону Армении, оценка обстановки, тактики и потерь сторон Аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» побило несколько рекордов по сборам в прокате » Найден гигантский доисторический рисунок кота в Латинской Америке Новый 35-метровый геоглиф в виде кота обнаружен археологами рядом с другими линиями Наски, неподалеку от Панамериканского шоссе, проходящего от Аляски до Аргентины. Рисунок скрывался под песком около 2200 лет. Новый геоглиф был найден во время работ по реконструкции дороги к смотровой площадке, с которой видны другие фигуры Наска. Фигура кота была едва заметна и находилась на грани исчезновения, поскольку находилась на холме с крутым склоном, который подвергался воздействию естественной эрозии. Археологи провели работы по очистке и закреплению изображения.Ученые датировали геоглиф 200 годом до н.э. Кот появился в конце эпохи культуры Паракас, что определили, сравнив фигуру с известными изображениями тех времен, сделанными на тканях.В настоящее время известно около 700 геометрических фигур, 13 000 линий и около 30 рисунков на плато Наска. Геоглифы были открыты только в XX веке, когда появилась возможность разглядеть плато с воздуха.

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