Министра толерантности ОАЭ обвинили в сексуальных домогательствах

Как сообщает издание Sunday Times, министр толерантности Объединенных Арабских Эмиратов Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Британка Кейтлин Макнамара рассказала, что стала жертвой сексуального насилия со стороны шейха, когда работала над запуском литературного фестиваля Нау в Абу-Даби этой зимой.

32-летняя Кейтлин рассказала, что 69-летний министр напал на нее на День святого Валентина в этом году. Это произошло на частной вилле на острове, куда Макнамара приехала, чтобы, как она думала, обсудить подготовку к фестивалю.

Девушка рассказала, что сначала шейх за распитием вина стал рассказывать ей о своей жизни, а затем заявил, что хотел бы вместе с ней отправиться в Париж. Вскоре от слов он приступил к действиям и начал ее трогать и целовать. Она рассказала, что пыталась от него отстраниться, но он вел себя очень настойчиво.

Внезапно до меня дошло, почему я здесь. Я чувствовала себя такой наивной,

— сказала она.

Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян

Макнамара добавила, что, когда попросила министра ее отпустить, он устроил ей экскурсию по вилле, а затем попытался ее изнасиловать.

Мы зашли в комнату, уставленную флаконами с духами, и он толкнул меня на круглую кровать, покрытую мехом. Он приподнял свою кандуру и оказался абсолютно голым под ней, а потом он залез на меня сверху. Я стянула платье вниз, но он поднял мои руки вверх и засунул в меня свои пальцы. Это было очень больно,

— добавила Кейтлин.

Тем не менее ей удалось убежать. После этого, по ее словам, шейх ей неоднократно звонил. Когда она сообщила о случившемся в консульство, ей порекомендовали покинуть страну, так как, если бы она обратилась в местную полицию, ее могли бы арестовать. Поэтому Макнамара написала заявление в полицию Великобритании. На родину она вернулась в марте, не дождавшись начала фестиваля.

Обвинения в свой адрес Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян отрицает. Его адвокаты заявили, что он был «удивлен и опечален» этими заявлениями Кейтлин Макнамары.

Известно, что Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян учился в Великобритании — он окончил среднюю школу Бритиш Мидфилд и колледж Магдален Оксфордского университета. Он женат и вместе с супругой воспитывает троих детей.