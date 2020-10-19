Марш мудрости: белорусские пенсионеры вновь массово вышли против Лукашенко

В Минске продолжаются акции протеста пожилых белорусов против президента Александра Лукашенко. Они проходят по понедельникам, и сегодня состоялась очередная.

Пенсионеры вышли на «Марш мудрости» под оппозиционными бело-красно-белыми флагами.

Люди также протестуют против насилия со стороны силовиков, которым оказались охвачены белорусские города после выборов. В ходе разгона протестов, напомним, были жертвы.

Власти ответили митингующим бабушкам и дедушкам «креативно». Пытаясь доказать, что они не потеряли опору таких лоялистов, как люди на пенсии, чиновники согнали в столицу автобусы с участниками провластного шествия «65+», информирует «Белсат».

Идущие по центру города колонны пересеклись, и некоторые «лукашисты» и сторонники перемен вступили в перепалку.