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Марш мудрости: белорусские пенсионеры вновь массово вышли против Лукашенко

В Минске продолжаются акции протеста пожилых белорусов против президента Александра Лукашенко. Они проходят по понедельникам, и сегодня состоялась очередная.

Пенсионеры вышли на «Марш мудрости» под оппозиционными бело-красно-белыми флагами.

Люди также протестуют против насилия со стороны силовиков, которым оказались охвачены белорусские города после выборов. В ходе разгона протестов, напомним, были жертвы.

Власти ответили митингующим бабушкам и дедушкам «креативно». Пытаясь доказать, что они не потеряли опору таких лоялистов, как люди на пенсии, чиновники согнали в столицу автобусы с участниками провластного шествия «65+», информирует «Белсат».

Идущие по центру города колонны пересеклись, и некоторые «лукашисты» и сторонники перемен вступили в перепалку.

19 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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