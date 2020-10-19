Макрон: Исламисты во Франции не будут спать спокойно

Исламисты во Франции не смогут спать спокойно, заявил французский президент Эммануэль Макрон. Как передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники, такое заявление Макрон сделал во время заседания совета обороны страны, собранном в связи с убийством преподавателя истории.

Кроме того, по данным телеканала, с понедельника французские правоохранители начнут проверять авторов 80 сообщений в соцсетях, высказывавших поддержку злоумышленнику, напавшему на преподавателя.

В то же время лидер крайне левой французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон в эфире телеканала LCI заявил, что в стране есть «проблемы с чеченским сообществом» и предложил выслать всех выходцев из Чечни, которые занимаются «политическим исламизмом».

Ранее о намерении выслать более 230 иностранцев, подозреваемых в экстремизме, заявлял глава МВД Франции Жеральд Дарманен.