Количество заболевших COVID-19 во всем мире превысило 40 миллионов человек

По всему миру к утру 19 октября зафиксировали 40,063 миллиона случаев заболевания COVID-19. Таковы данные Университета Джонса Хопкинса.

На первом месте по количеству заболевших — США (8,1 миллиона случаев), далее идут Индия и Бразилия (7,5 миллиона и 5,2 миллиона заболевших соответственно).

На четвертом — Россия, где, по информации университета, коронавирусной инфекцией заразились 1,4 миллиона человек (таковы и официальные данные российских властей).

Как пишет AP, в «последние недели» рост количества заболевших «обусловлен резким ростом заболеваемости в Европе». По данным ВОЗ, которые приводит агентство, в Европе за минувшую неделю зафиксировали рекордные 700 тысяч новых случаев COVID-19.

«На Великобританию, Францию, Россию и Испанию приходится около половины всех новых случаев заболевания в регионе», — пишет AP.

В России за сутки к утру 19 октября, по официальным данным, обнаружили почти 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекции. Это рекордный суточный прирост за все время эпидемии. Больше всего заболевших в Москве — 367,6 тысячи человек (+5376 за сутки к 19 октября).