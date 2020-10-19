Disney начал предупреждать о расизме в некоторых из своих мультфильмов Брюс Уиллис вернулся к роли Джона Макклейна из «Крепкого орешка» (видео) » Китай обогнал Северную Америку по сборам кинотеатров По данным THR, продажи билетов в Китае за 2020 год достигли отметки в 1,98 миллиарда долларов, в то время как в Северной Америке они составили 1,93 миллиарда долларов. Эксперты прогнозируют, что к концу года этот разрыв станет только больше. THR отметил, что аналитики уже давно прогнозировали выход Китая, как страны с самой большой численностью населения, на первое место по размерам бокс-офиса, однако с распространением Covid-19 это только ускорилось. Такие результаты во многом обусловлены эффективным сдерживанием пандемии — благодаря принятым мерам кинотеатры Китая могут быть загружены на 75%, а зрители, в свою очередь, уверены в безопасности и охотно возвращаются в кинозалы. Во время Дня образования КНР, национального праздника, который длится целую неделю, продажи билетов в стране составили 586 миллионов долларов. Китайский фильм My People, My Homeland («Мой народ, моя родина») собрал на выходных 19,1 миллиона долларов, а общие сборы ленты за 18 дней достигли 360 миллионов долларов. Китай также выпустил самый кассовый фильм 2020 года — военная драма «Восемь сотен» собрала в прокате 460 миллионов долларов, опередив фильм «Плохие парни навсегда» с их 426 миллионами.

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