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Китай обогнал Северную Америку по сборам кинотеатров

По данным THR, продажи билетов в Китае за 2020 год достигли отметки в 1,98 миллиарда долларов, в то время как в Северной Америке они составили 1,93 миллиарда долларов. Эксперты прогнозируют, что к концу года этот разрыв станет только больше.

THR отметил, что аналитики уже давно прогнозировали выход Китая, как страны с самой большой численностью населения, на первое место по размерам бокс-офиса, однако с распространением Covid-19 это только ускорилось.

Такие результаты во многом обусловлены эффективным сдерживанием пандемии — благодаря принятым мерам кинотеатры Китая могут быть загружены на 75%, а зрители, в свою очередь, уверены в безопасности и охотно возвращаются в кинозалы.

Во время Дня образования КНР, национального праздника, который длится целую неделю, продажи билетов в стране составили 586 миллионов долларов. Китайский фильм My People, My Homeland («Мой народ, моя родина») собрал на выходных 19,1 миллиона долларов, а общие сборы ленты за 18 дней достигли 360 миллионов долларов.

Китай также выпустил самый кассовый фильм 2020 года — военная драма «Восемь сотен» собрала в прокате 460 миллионов долларов, опередив фильм «Плохие парни навсегда» с их 426 миллионами.

19 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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