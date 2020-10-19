Глава Warner Bros. TV отправлен в отставку после 20 лет

В подконтрольных компании WarnerMedia структурах продолжится исход руководителей высшего звена. По сведениям издания Deadline, в начале 2021 года свой пост покинет глава Warner Bros. TV Group Питер Рот, проработавший в компании более 20 лет.

Причина отставки Рота не уточняется. «Он руководил созданием сотни шоу, тысяч эпизодов, которые посмотрели миллионы зрителей, и его главным условием всегда было сотрудничество с лучшими специалистами и производство лучших телесериалов. Помимо того, что он всегда пользовался уважением коллег и конкурентов, актеров, сценаристов, режиссеров и продюсеров, он являлся движущей силой культовых, определяющих современную поп-культуру телевизионных шоу, которые мы все знаем и любим, включая «Западное крыло», «Теория большого взрыва», «2,5 человека», «Сверхъестественное», «Флэш» и бесчисленное множество других. Мы благодарны ему за его вклад в нашу компанию и желаем ему всего самого наилучшего», — говорится в заявлении главы WarnerMedia Энн Сарноф.

Стоит отметить, что ранее из компании неожиданно ушла и его заместитель Сьюзан Ровнер, которая многими считалась наиболее вероятным преемником. Она предпочла перейти на работу в NBCUniversal, где будет руководить производством развлекательного контента для телевизионного и потокового департаментов.