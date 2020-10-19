Галь Гадот снялась в фотосессии для Vanity Fair

35-летняя Галь Гадот в преддверии премьеры фильма «Чудо-женщина: 1984» снялась в фотосессии для журнала Vanity Fair. Актриса сменила несколько эффектных образов: на обложке она запечатлена в красном латексном платье, позируя прямо в воде, а остальные кадры были сняты на пляже, в том числе при участии красавцев-мужчин.

Также Галь Гадот появилась в кадре со стаей борзых, которых она держала на поводке, и верхом на велосипеде в белоснежном брючном костюме. В интервью звезда рассказала о том, насколько важен для нее кинематографический образ Дианы Принс («Чудо-женщины»), ведь он вселяет в девушек веру в себя.

«Я мама двух девочек и мне важно показать им потенциал того, кем они могут быть. Это не обязательно означает, что они должны быть спортивными или физически сильными. Главное, что они они могут стать сильнее жизни», — отметила Галь Гадот.