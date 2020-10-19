Ева Мендес о возвращении в кино после шестилетнего перерыва: «Мои амбиции никуда не делись»

Вот уже шесть лет Ева Мендес не появляется в кино. После рождения старшей дочери Эсмеральды она поставила карьеру на паузу. Последней работой в фильмографии Мендес стал режиссерский дебют ее возлюбленного Райана Гослинга «Как поймать монстра»: картина вышла в 2014 году. После этого Ева успела еще раз стать матерью и всецело посвятила себя воспитанию девочек.

Однако в недавнем интервью с изданием Sydney Morning Herald Мендес намекнула, что в ближайшее время готова вернуться к работе. 46-летняя актриса призналась, что была счастлива возможности все эти шесть лет даже не задумываться о карьере и наблюдать за тем, как растут ее дочери. Сейчас же шестилетняя Эсмеральда и четырехлетняя Амада уже достаточно подросли, а Ева начала задумываться о возвращении к любимому делу.

Ева Мендес

Мне кажется, мои амбиции никуда не делись, они просто перекинулись на воспитание детей. Я аплодирую женщинам, которые могут совмещать работу и заботу о малышах, но я не одна из них. К счастью, у меня есть возможность не работать, и я понимаю, насколько мне повезло, что у меня вообще есть этот выбор. Я была счастлива все эти шесть лет полностью посвящать себя детям. Но теперь, когда одной дочери исполнилось шесть, а другой четыре, начинаю чувствовать, что мои амбиции по поводу работы возвращаются,

— поделилась Ева в беседе с журналистами.

В разговоре с журналистами Мендес также сообщила, как они с 39-летним Райаном Гослингом справляются с воспитанием двух активных дочерей. По словам актрисы, им с возлюбленным иногда приходится очень непросто.

Иногда мы чувствуем себя работниками отеля, в котором девочки — это пьяные, агрессивные и властные гости, которые требуют, чтобы мы принесли им еду. Когда они засыпают, нам остается только умыться и обсудить то, как они обошлись с нами в этот день, — с улыбкой рассказала Мендес.

Напомним, что Райан Гослинг и Ева Мендес познакомились в 2011 году на съемках фильма «Место под соснами». В 2014 году у них родилась дочь Эсмеральда, а еще через два года на свет появилась малышка Амада. Райан и Ева нечасто пускают в свою личную жизнь журналистов и крайне редко делятся какими-то подробностями своих отношений. В СМИ несколько раз появлялись слухи об их тайной свадьбе, однако ни один из них так и не нашел подтверждения.

Ева Мендес и Райан Гослинг в фильме «Место под соснами»