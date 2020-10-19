Энн Хэтэуэй превратили в Джокера с помощью графики

Warner Bros представила новый ролик из фильма Роберта Земекиса, где актриса предстает в жутком образе. Премьера картины в Украине состоится 29 октября.

В леденящем душу образе предстает перед зрителями знаменитая актриса Энн Хэтэуэй в фильме-сказке Роберта Земекиса Ведьмы. Это стало понято из ролика, который компания Warner Bros недавно выложила в сеть.

В этом видео зрители могут видеть истинный облик ведьм. В частности, чопорная Верховная Ведьма, которую и сыграла Энн Хэтэуэй, обнаруживает жуткую улыбку. Из-за чего она становится похожа на другого известного экранного героя Джокера.

Ведьмы — это экранизация одноименной книги Роальда Дала.

Она рассказывает загадочную юмористическую и трогательную сказку про юного сироту. В конце 1967 года он уезжает жить к своей любящей бабушке в городок Демополис, в штате Алабама. Когда мальчик и бабушка встречают нескольких гламурных, но на самом деле злых ведьм, она мудро решает забрать юного героя на дорогой курорт у моря. Но именно в момент, когда они прибывают туда, Верховная Ведьма организовывает шабаш своих коллег со всего мира, чтобы воплотить в жизнь свои коварные планы.

В ленте также снимались Октавия Спенсер, Крис Рок, Стэнли Туччи, Кристин Ченовет, Джазир Бруно и другие.

Ведьмы стартуют в украинском прокате 29 октября.