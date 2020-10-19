Disney начал предупреждать о расизме в некоторых из своих мультфильмов

Подобные предупреждения коснулись «Питера Пэна», «Котов-аристократов», «Фантазии», «Дамбо», «Леди и Бродяги».

Стриминговый сервис Disney+ начал предупреждать зрителей о расистском содержании некоторых своих классических мультфильмов, передает Корреспондент.

«Этот контент содержит негативное изображение или плохое обращение с конкретными людьми или культурами, — говорится в предупреждении. — Эти стереотипы были ошибочны тогда и точно так же неверны сейчас».

Сообщается, что мультфильм о Питере Пэне попал в этот список из-за дискриминации по отношению к коренным американцам. Коренные жители вымышленной страны «Неверленд» в мультфильме называются «краснокожими». Кроме того, в фильме звучит песня под названием «Что делает красного человека красным?».

Экранизация произведения Редьярда Киплинга попала в этот список за изображение орангутана Луи, который поет джаз и много ленится, персонаж связывают с пародией на афроамериканцев.

В картине «Леди и Бродяга» есть персонажи Си и Ам, сиамские коты. Их изображение посчитали стереотипом, направленным против азиатов.

В мультфильме «Дамбо» слоненка учит летать на ушах группа ворон, которые, как сочли в Disney, разговаривают с подчеркнутым афроамериканским акцентом.

https://cursorinfo.co.il/all-news/disney-nachal-preduprezhdat-o-rasizme-v-nekotorye-iz-svoih-multfilmov/