Аргентина — казалось бы зачем это нам всем знать?

Но вы прочитайте что там сейчас происходит (по материалам Wall Street Journal и Financial Times). В стране, пишут умные газеты, практически остановился импорт. Просто у банков нет долларов чтобы их купили импортеры и смогли бы заплатить за импорт. И власти страны год назад ввели “Разрешения на импорт” — это такая бумага, которую теперь должна получить каждая фирма перед тем как что-то закупить за “твердую” валюту.



Графики показывают, что граждане страны стабильно покупают доллары за свои худеющие песо — естественная реакция. Корреспондент газеты поговорил с обычными банкирами, которые обслуживают людей — и те признались что дают рекомендации всем у кого есть хоть какие-то деньги “Срочно покупайте доллары!”

Поэтому резервы Центробанка страны упали с 6ти миллиардов долларов до 1го (это очень мало — намного меньше чем в Украине) Но и это не помогает и правительство ограничило покупку долларов по 200 дол в месяц на человека. В этот лимит также входят и покупки с карт за границей и даже (!!!) подписки на такие сервисы как Spotify и Netflix (ничего не уйдет от бдительного ока Минфина!)

Ой — забыл сказать! На покупку долларов есть 35% налог!

Разумеется, есть официальный курс доллара — он равен 82 песо за доллар. А есть “уличный” курс у менял — вчера он был 167 песо…

Инфляция в этом году уже 37% и экономика страны упала на 12%.

Население отвечает соответственно — рейтинг Президента Фернандеса тоже упал с 80% в апреле до 43% в октябре — прямо драматически!

Борьба продолжается — недавно ввели 30% налог на экспорт сои (это главный продукт страны). Цены на общественный транспорт, газ для населения, даже на мобильную связь — заморозили по указу Правительства.

И о стране регулярно пишут все мировые финансовые издания.

Я недавно читал, что во всех американских экономических факультетах, если студентам предлагается моделировать страну с нестабильной экономикой — то валюта всегда в этой игре-симуляции ПЕСО.

Кстати, у нас сейчас тут зачищают Правление Нацбанка от последних (двух) оставшихся в нем “агентов Сороса” (или “слуг МВФ” — кому как удобно их называть). Вот это наш очередной шаг “В Аргентину”. Потому что там Центробанк очень зависимый.

А еще — я читал умную статью, что именно когда в экономике было совсем плохо, и Бразилия и Аргентина побеждали в Чемпионатах Мира по футболу. Игрокам сборной было важно дать народу хоть какую-то радость. Вижу здесь параллели с недавней победой Украины над Испанией. Оказывается, есть обратная зависимость качества игры сборной в футбол и состояния дел в экономике. Так что я теперь опасаюсь дальнейших побед…

Но зато в Аргентине стейки и вино все дешевеют — сохраняя свое выдающееся качество. Закончится Ковид — полечу в Аргентину!

Пётр Чернышов