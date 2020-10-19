Антин Мухарский из-за безденежья может уехать из Украины

Украинский актер Антин Мухарский рассказал, с чем ему пришлось расстаться на карантине. Подробнее читайте далее в нашем материале.

Недавно Антин встретился в Киеве с поклонниками на «Вечере эротики». Антин Мухарский читал отрывки из своих книг, в том числе из новой.

В интервью артист поделился:

Я в Украине с 16 марта по 25 июня провел карантин в загородном доме. И на протяжении 100 дней родилась книга. В основном она автобиографическая: там описаны неприличные приключения, которые случались в моей жизни.

Актер не скрывает, что пандемия и карантин ударили по карману, поэтому украинской звезде пришлось продать раритетное авто, которое отправилось в Канаду.

Машина почти три месяца плыла. Потом была забастовка докеров в порту Монреаля, но доехала. Ее владелец уже даже ездил на Ниагару, поэтому автомобиль нашел своего нового хозяина. –рассказал о любимой машине Антин Мухарский.

По словам артиста, он сделал некоторым каналам интересное предложение в качестве ведущего, продюсера и актера сценарной группы.

Если мы найдем общий язык – тогда я останусь в Украине! Если нет, то у меня всегда есть место, где делать пасту из авокадо. Понимаете? – сказал герой.