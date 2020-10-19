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Аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» побило несколько рекордов по сборам в прокате

Полнометражное аниме от студии ufotable за первые 3 дня проката собрало 44 миллиона долларов, тем самым опередив в японском прокате за 2020 год фильмы «Паразиты» и «Довод». Премьера картины состоялась 16 октября.

Фильм также возглавил международный прокат за прошедший уик-энд, который прежде доминировали преимущественно китайские ленты.

Для сравнения, полнометражное аниме «Дитя погоды» заработало за первые три дня показа 15 миллионов долларов, а предыдущий рекордсмен японского проката — «Матрица: Перезагрузка» — 20,8 миллионов долларов.

На «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» за первые три дня показа сходили 3 миллиона 420 тысяч человек, что также стало рекордом для японского проката.

Полнометражная лента основана на одноимённой экранизации манги Kimetsu no Yaiba — сериал выходил с апреля по сентябрь 2019 года.

19 октября, 2020 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес ﻿
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