Найден гигантский доисторический рисунок кота в Латинской Америке Начались съемки третьего Человека-Паука » Аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» побило несколько рекордов по сборам в прокате Полнометражное аниме от студии ufotable за первые 3 дня проката собрало 44 миллиона долларов, тем самым опередив в японском прокате за 2020 год фильмы «Паразиты» и «Довод». Премьера картины состоялась 16 октября. Фильм также возглавил международный прокат за прошедший уик-энд, который прежде доминировали преимущественно китайские ленты. Для сравнения, полнометражное аниме «Дитя погоды» заработало за первые три дня показа 15 миллионов долларов, а предыдущий рекордсмен японского проката — «Матрица: Перезагрузка» — 20,8 миллионов долларов. На «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» за первые три дня показа сходили 3 миллиона 420 тысяч человек, что также стало рекордом для японского проката. Полнометражная лента основана на одноимённой экранизации манги Kimetsu no Yaiba — сериал выходил с апреля по сентябрь 2019 года.

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