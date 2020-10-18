В США впервые за почти 70 лет казнят женщину за жуткое убийство

Власти США впервые за почти 70 лет смертную казнь применят к женщине. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает Associated Press.

В 2007 году суд штата Канзас признал Лизу Монтгомери (Lisa Montgomery) виновной в убийстве беременной, которая находилась на восьмом месяце, а также в том, что она вскрыла ее живот и забрала ребенка.

Преступление Монтгомери совершила в 2004 году в городе Скидмор, штат Миссури. Жертвой стала 23-летняя Бобби Джо Стиннетт (Bobbie Jo Stinnett). Преступница пришла к ней домой под предлогом покупки щенка. Монтгомери напала на нее и задушила веревкой, после чего вырезала кухонным ножом недоношенный плод. Девочку она забрала с собой и позже пыталась выдавать за своего ребенка.

Адвокаты пытались убедить присяжных, что женщина в момент совершения убийства испытывала галлюцинации, а также страдала псевдоциезом — ложно ощущала беременность. Однако суд приговорил ее к казни. 8 декабря 2020 года ей сделают смертельную инъекцию в исправительном учреждении города Терре-Хот, штат Индиана.

В последний раз федеральные власти США казнили женщину в 1953 году. Всего с 1976, когда Верховный суд США восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только семеро — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей. Федеральные казни возобновили в США летом 2020 года.