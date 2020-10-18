Ученые раскрыли тайну Тунгусского метеорита

Ученые раскрыли тайну Тунгусского метеорита — вероятно он был вызвал проходом рядом с поверхностью планеты гигантского астероида. По словам ученых, новая теория объясняет загадочный взрыв в Сибири, предполагая, что Земля едва избежала гораздо большей катастрофы.

Ранним утром 30 июня 1908 года мощный взрыв уничтожил целые леса в отдаленном районе Восточной Сибири вдоль реки Тунгуска. Любопытно, что взрыв не оставил кратера, создав загадку, которая с тех пор озадачивает ученых — что могло вызвать такой огромный взрыв, не оставив при этом никаких остатков?

Теперь Даниил Хренников из Сибирского университета в России и его коллеги опубликовали новую модель инцидента, которая может, наконец, раскрыть тайну. Хренников и его коллеги говорят, что взрыв был вызван астероидом, который задел Землю, вошел в атмосферу под небольшим углом, а затем снова вышел в космос.

«Мы утверждаем, что Тунгусское событие было вызвано железным астероидным телом, которое прошло через атмосферу Земли и продолжило свой путь на околосолнечную орбиту», — говорят они. Если они верны, теория предполагает, что Земля избежала еще большей катастрофы на волосок от земли.

Хренников и его коллеги смоделировали эффект метеоритов из камня, металла или льда, движущихся в атмосфере со скоростью 12 миль в секунду (20 километров в секунду). (Метеориты входят в атмосферу с минимальной скоростью 11 километров в секунду.)

Трение с атмосферой сразу нагревает эти предметы. Но в то время как железо испаряется при температуре около 5432 градусов по Фаренгейту (3000 градусов по Цельсию), вода испаряется только при 212 градусах по Фаренгейту (100 градусов по Цельсию). Так что ледяные метеориты живут недолго.

Действительно, Хренников и его коллеги подсчитали, что ледяное тело, достаточно большое, чтобы вызвать такой большой взрыв, могло бы пройти не более 186 миль (300 километров) через атмосферу, прежде чем полностью испариться. Это говорит о том, что Тунгусский метеорит не мог быть образован изо льда.

Вместо этого Хренников и его коллеги говорят, что фактам соответствует другой сценарий. Они говорят, что взрыв, должно быть, был вызван железным метеоритом размером с футбольный стадион. Он должен был пройти через верхние слои атмосферы, быстро нагреться, а затем снова выйти в Солнечную систему. Ударная волна с этой траектории сплющила деревья.

Ударная волна вызвала бы взрыв нужной силы, и любое испарившееся железо сконденсировалось бы в пыль, которую невозможно было бы различить на земле. Что особенно важно, этот сценарий не оставил бы никаких видимых остатков астероидов.

Это также может объяснить сообщения о пыли в верхних слоях атмосферы над Европой после удара.