Трамп назвал Макрона премьер-министром Франции

Лидер США Дональд Трамп во время своего выступления на митинге в Мичигане оговорился и назвал президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министром.

«Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение? Дела у соглашения не очень», — сказал Трамп, неверно назвав должность французского президента, говоря о Парижском соглашении по климату.

В настоящее время пост премьер-министра Франции занимает Жан Кастекс, на эту должность его назначил сам Эммануэль Макрон.

В августе 2017 года Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Договор предусматривает снижение парниковых выбросов для сдерживания увеличения глобальной средней температуры.