Трамп назвал Байдена и его семью преступной группировкой

Выступая на митинге в штате Джорджия, президент заявил, что его оппонента нужно посадить. «Семья Байденов, да и другие, но семья Байденов — коррумпированная, коррумпированная семья! Мы должны посадить его. Посадить Байденов. Посадить Хиллари», — говорил Трамп.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.