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Трамп назвал Байдена и его семью преступной группировкой

Американский лидер Дональд Трамп назвал кандидата от Демократической партии на президентских выборах США Джо Байдена и его семью преступной группировкой. Об этом сообщает Newsweek.

Выступая на митинге в штате Джорджия, президент заявил, что его оппонента нужно посадить. «Семья Байденов, да и другие, но семья Байденов — коррумпированная, коррумпированная семья! Мы должны посадить его. Посадить Байденов. Посадить Хиллари», — говорил Трамп.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа обвиняют Джо Байдена в коррупции. По их мнению, политик, будучи вице-президентом при администрации Барака Обамы, покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. До 2019 года Хантер входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.

18 октября, 2020 | Tags: , | Category: Новости, США ﻿
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