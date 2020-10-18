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Netflix снимет фильм о протестах в Белоруссии

Советник бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихоновской по международным делам Франак Вячорка заявил, что стриминговый портал Netflix готовит документальный фильм или сериал о протестах в республике. Об этом пишет «Украинская правда».

По его словам, британская съемочная группа занимается съемками проекта уже на протяжении двух месяцев. Героями картины станут демонстранты, Координационный совет и сама Светлана Тихановская. Съемки проходят в Минске, Киеве и Вильнюсе. Вячорка также отметил, что членов съемочной группы уже задерживали.

В Белоруссии третий месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись.

18 октября, 2020 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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