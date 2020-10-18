Мужской мозг отличился большей вариативностью от женского

Различия в размерах и объемах корковых и подкорковых структур головного мозга чаще встречаются среди мужчин, чем среди женщин, и сильнее выражены у мужчин молодого возраста, чем пожилого. Формируются эти гендерные различия в раннем возрасте и, вероятно, под влиянием половых гормонов или экспрессии сцепленных с полом генов. Эти результаты ученые получили, сравнив снимки МРТ 16683 здоровых людей в возрасте от одного до 90 лет. Статья опубликована в журнале Human Brain Mapping.

По сравнению с женщинами, мужчины проявляют большую видовую изменчивость или большее разнообразие черт личности и характера, а также у них шире диапазон когнитивных способностей и успеваемости. Недавние исследования показали, что среди мужчин также больше различий в строении мозга и особенностях его развития. Тем не менее, имеющихся данных недостаточно для того, чтобы делать выводы о том, когда возникают половые различия в морфологии и развитии структур мозга и формируются ли они на ранних этапах развития или на протяжении всей жизни человека. Ученые считают необходимым обратиться к более крупным выборкам, охватывающим людей от раннего детства до пожилого возраста.

Чтобы оценить особенности изменчивости в строении головного мозга у мужчин и женщин и роль развития в формировании гендерных различий ученые под руководством Лары Виеренга (Lara Wierenga) из Лейденского университета сравнили МРТ-сканы 16683 здоровых людей в возрасте от года до 90 лет, среди которых женщин было 47 процентов.

Авторы сопоставили величины корковых и подкорковых структур мозга у мужчин и женщин, а также степень изменчивости размеров их мозговых структур. Оказалось, что объем подкорковых структур и площадь коры головного мозга у мужчин выше, чем у женщин, а толщина неокортекса в 32 зонах коры больше у женщин (в основном, это лобные и теменные отделы) и в девяти зонах — у мужчин (p < 0,05).

Далее исследователи показали, что объемы подкорковых структур и размеры площади коры среди мужчин отличаются больше, чем среди женщин (p <0,05). Изменчивость же толщины коры у мужчин была выше в 39 областях, а у женщин — в пяти (p < 0,05).

Авторы отметили, что вариативность объемов корковых и подкорковых структур связана с возрастом: среди молодых людей различий было больше, чем среди людей старшего возраста (p < 0,05). Выражена эта зависимость была для 50 процентов подкорковых объемов и для 30 процентов корковых площадей, участвующих в планировании, регулировании и торможении движений (паллидум, правая теменная кора, парацентральная долька), эпизодической памяти (гиппокамп) и объединении сенсорной информации от разных органов чувств (таламус). Причем снижение изменчивости ученые обнаружили только у мужчин, но не у женщин (p < 0,05).

Ученые заключили, что более высокая вариативность размеров структур головного мозга у мужчин закладывается в период раннего развития, и предположили, что данные гендерные различия могут быть вызваны влиянием половых гормонов в перинатальный и пубертатный периоды или экспрессией сцепленных с полом генов. Также исследователи отметили, что снижение гендерных различий с возрастом может объяснять разницу в продолжительности жизни: известно, что у женщин она выше, а среди мужчин, по мнению авторов, до пожилого возраста доживают те, у кого размеры структур головного мозга приближены к таким у женщин.