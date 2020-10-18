Франция: отрезавший голову учителю за карикатуры на Пророка Мухаммеда оказался «чеченцем из Москвы”



По делу о нападении на учителя колледжа в Конфлан-Сент-Онорине, на севере Франции, сотрудниками парижского департамента полиции задержано четыре человека, включая одного несовершеннолетнего.

По сообщению французской газеты «Ла Фигаро», все задержанные являлись родственниками нападавшего.

Ранее сообщалось, что преподавателя истории в колледже Буа-д’Ольн зарезал 48-летний выходец из Алжира, отец одного из учащихся. Позднее французские СМИ уточнили, что в ходе опознания личности полицией выяснилось, что жестокий убийца — 18-летний чеченец, родившийся в Москве. По неподтвержденной информации он являлся членом этнической группировки, действующей в соседнем городе.

Как выясняется, «урок демократии» с демонстрацией карикатур на Пророка Мухаммеда из сатирического издания «Шарле Эбдо», предположительно подтолкнувший учащегося к совершению преступления, вызвал в начале октября большой резонанс как среди учащихся и их родителей, так и среди преподавательского сообщества Франции.

По свидетельству одного из учащихся, присутствовавших на том уроке, преподаватель перед тем, как начать показывать карикатуры, попросил учеников-мусульман, чувства которых они могли оскорбить, покинуть класс. Некоторые это сделали, однако были и те, кто остался. Один из учащихся записал фрагмент урока на видео, после чего опубликовал его в «Твиттере». Видео стало «вирусным» и вызвало шквал жалоб на учителя от учащихся-мусульман и их родителей.

Дело дошло до официального протеста, направленного мэру города и в Министерство образования президентом Национального родительского комитета Франции Родригом Аренасом. Реакцией на его обращением стало возбуждение внутреннего расследования действий учителя.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал вчерашнее убийство «террористическим актом».

«Наш соотечественник подвергся вопиющему нападению, он стал жертвой террористической атаки исламиста. И всё потому, что учил студентов свободе слова, свободе верить или не верить. Я заверяю, что преступление будет тщательно расследовано, — заявил Макрон. — Мы все объединимся. Они не пройдут. Мракобесие и связанное с ним насилие не победят. Они нас не расколют. Это то, что они добиваются, и нам всем нужно объединиться».

Жестокое убийство, сопровождавшееся обезглавливанием тела уже мертвого человека, осудила и чеченская диаспора в Европе.

«Ассамблея чеченцев Европы самым решительным образом осуждает это преступление и вновь подтверждает позицию, осуждающую все формы религиозного экстремизма и любых актов насилия», — говорится в заявлении руководства европейского землячества выходцев из Чечни.

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