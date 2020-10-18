Елизавета II помиловала остановившего бивнем нарвала теракт в Лондоне убийцу

Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного за убийство Стивена Гэллэнта, который остановил террориста на Лондонском мосту в 2019 году, он выйдет на свободу на 10 лет раньше. Об этом пишет Daily Mail.

В ноябре 2019 года 28-летний Усман Хан, ранее судимый за участие в террористической деятельности и освобожденный досрочно, напал с ножом на группу людей на Лондонском мосту. В результате двое человек скончались, три — получили ранения. Остановить террориста удалось нескольким прохожим. При этом они не знали, что закрепленное на теле Хана взрывное устройство было муляжом. Одним из них был вооруженный бивнем нарвала 42-летний Стивен Гэллэнт, осужденный за убийство пожарного. В тот день он получил разрешение на выход из тюрьмы для участия в мероприятии для заключенных.

Издание отмечает, что Елизавета II воспользовалась прерогативой помилования по совету правительства. В британском минюсте сообщили, что решение было принято в связи с «исключительно смелыми действиями» Гэллэнта, спасшего людей, несмотря на опасность для собственной жизни. При этом семья убитого пожарного поддержала решение властей. Его сын отметил, что произошедшее на Лондонском мосту показывает, как могут меняться люди.

Теперь Стивен Гэллэнт сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении в июне 2021 года.

ПС — вольном изложении:

Исторя в стиле Гая Ричи — тут готовый сюжет.

В Лондоне по парламентскому мосту разгуливал террорист с муляжом бомбы на груди и с ножом кидался на прохожих, ковыряя в них дырки.

Все бы ничего и возможно террорист порезал бы много ни в чем не повинных людей. Но в этот момент случайно мимо проходил уголовник, осужденный на 25 лет за жестокое убийство.

42-летний Стивен Гэллэнт не долго думая забежал в музей зоологии рядом и вырвал со стены привинченный там бивень нарвала. Обладая недюжинной силой (бивень нарвала весил в среднем 30кг, а сам Стив в свое время вырубил насмерть пожарника, который по его мнению не так тушил и что-то не то ему сказал), Гэллэнт отдубасил бивнем террориста, после чего его удалось нейтрализовать.

Как он там оказался, этот спаситель Лондона, если ему пришили почти пожизненное, а до парламента Британии от моста — рукой подать?

Как выяснилось, Стив должен был участвовать в каких-то мероприятиях среди заключенных в городе под надзором полиции.

Наш опытный уголовник в этот день получил для этого выходной. И как человек, которому не чужды мелкие радости, «слегка» отклонился от маршрута надзорного мероприятия, решив немного «погулять» по городу, без надзора полиции, а то когда еще ему такая возможность представится.

Ну и по-привычке, не долго раздумывая, прибив террориста первым попавшим под руку предметом, поступая по принципу — «перед любым противником необходимо иметь гарантированное преимущество для победы». Этим гарантированным преимуществом и оказался бивень нарвала из музея зоологии.

Потом дядю благополучно вернули в тюрму, даже не пожурив за безнадзорную прогулку центром Лондона.