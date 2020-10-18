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Джордж Клуни вернулся в кино и готовит новый режиссерский проект

Джордж Клуни готовит новый режиссерский проект

Джордж Клуни, давно уже переключившийся с актерства на режиссуру, снимет фильм о бейсболе, сообщает Deadline.

Он экранизирует роман Джона Гришэма «Калико Джо», который рассказывает о бейсбольном игроке Джо Кастле. Действие разворачивается в 1973 году. Новичок Кастл родом из городка Калико-Рок, штат Арканзас, выбивает хоум-ран за хоум-раном и становится самым многообещающим молодым игроком.

Грант Хеслов, постоянный партнер Клуни, выступит сопродюсером проекта. Также в числе продюсеров значится легендарный музыкант Боб Дилан. Сроки производства пока не уточняются. Сейчас Клуни, дебютировавший в режиссуре фильмом «Доброй ночи и удачи», заканчивает работу над картиной «Доброе утро, полночь».

18 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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