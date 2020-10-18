Азербайджан заявил о грубом нарушении перемирия со стороны Армении

В ведомстве отметили, что в ночь на воскресенье, 18 октября, Ереван подвергнул артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что армянскими военнослужащими из минометов и артиллерии были обстреляны окрестности Джебраила и села на реке Араз. В министерстве добавили, что среди личного состава армии Азербайджана пострадавших нет.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении нового перемирия. По словам пресс-секретаря Минобороны Шушан Степанян, азербайджанской стороной был произведен артиллерийский обстрел в северном направлении и ракетный обстрел в южном.