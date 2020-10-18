Азербайджан вошел в крабахский город Физули

Опять глубокой ночью по густонаселенным кварталам второго по численности города Азербайджана, Гяндже, и опять»Эльбрусом», иранской модификацией SCUD.

Фотки и видео постить не буду, ибо вид жертв, особенно убитого младенца извлекаемого из развалин… Если хотите найдете сами. Гянджа и его жители уже много вынесли. У родных и знакомых оттуда лишь холодная ярость и желание «добить гадину».

Освобожден Физули! Под оккупацией город намеренно сравняли с землей до фундамента, из жилых построек были только опорники вражеского укрепрайона, доты и прочие инженерные сооружения на господствующий над городом-призраком высотах. Ожесточенные бои здесь шли с начала октября. После занятия Гадрута это стало неизбежным. Как раз подoспело ко Дню Независимости.

Прошлогоднее фото со спутника. Город-призрак

