Япония дисквалифицировала знаменитого пловца за измену жене



Знаменитый пловец Страны восходящего солнца, четырехкратный чемпион мира Дайэ Сэто лишен права участвовать в любых соревнованиях до конца года. Дисквалификация наложена национальной федерацией плавания за аморальный поступок: Сэто изменил супруге.

Пловец лишен звания капитана национальной сборной. Некоторые спонсоры разорвали контракты с ним.

В сентябре японские СМИ разместили фотографии Сэто в компании с девушкой. Парочка попала в фотообъектив возле отеля, где можно снять номер на несколько часов. Японское общество болезненно восприняло факт измены Сэто супруге, так как за несколько недель до скандала супруги снялись в рекламном ролике, пропагандирующем семейные ценности.

Сэто, как ожидается, будет допущен до стартов Олимпиады в Токио, срок проведения которой сдвинут на 2021 год

https://www.9tv.co.il/item/19204