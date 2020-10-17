Раскрыта тайна собирающейся взорваться звезды Бетельгейзе Честный и точный рейтинг букмекеров » ВОЗ назвала единственный эффективный препарат против COVID-19 Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что по состоянию на сейчас есть только одно лекарство эффективное против COVID-19 при тяжелом состоянии Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Укринформ. «В настоящее время ГКС дексаметазон, по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим свою эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме», — сказал Гебреисус. Всемирная организация здравоохранения заявила, что препарат ремдезивир не помогает снизить смертность при COVID-19.

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