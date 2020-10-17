В Украине меньше снимают на государственном языке

Количество фильмов, снятых и озвученных на государственном языке в 2020 году, уменьшилось почти в половину. Такой вывод сделали после мониторинга соблюдения Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в фейсбуке. Согласно информации, которую предоставило Государственное агентство Украины по вопросам кино, количество фильмов, снятых, дублированных и озвученных на украинском языке, уменьшилось в 4,6 раза.

Да, в 2019 году картин было 523, а в 2020 году, по состоянию на 1 октября, – только 286. Среди них на государственном языке сняли 34 ленты, в то время как в прошлом году – 159, продублировали – 104 фильма по сравнению с 210, озвучили на украинском языке – 123 в противовес 208 в прошлом году. Существенно уменьшилось и количество фильмов, субтитрованных государственным языком – с 58 до 19.

К сожалению, видим тенденцию к значительному уменьшению количества лент, которые выходят на украинском языке, что, по моему убеждению, свидетельствует о необходимости усиления государственной поддержки украинского кинематографа,

– отметил Тарас Кремень.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень добавил, что следует не только должным образом финансировать украинское кино, но и обеспечить прозрачные условия проведения конкурса на госфинансирование проектов. Поэтому отечественные ленты должны соответствовать как критериям качества, так и национальным интересам.