В США заявили о конце эпохи «Союзов»

Пуск средней ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-17» стал, вероятно, последним, за который НАСА заплатило «Роскосмосу», пишет SpaceNews.

Американское издание отмечает, что данное обстоятельство свидетельствует о «конце эпохи для НАСА», которое теперь для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) будет использовать не «Союз МС-17», а собственные космические корабли Crew Dragon и CST-100 Starliner.

SpaceNews уверено, что в будущем НАСА продолжит пользоваться российскими «Союзами МС», а «Роскосмос» после прохождения сертификации американскими космическими кораблями начнет использовать американские Crew Dragon и CST-100 Starliner. Издание отмечает, что в таком случае США не будут платить России за смешанные экипажи на «Союзе МС».

SpaceNews отмечает, что за последнюю пусковую услугу НАСА заплатило «Роскосмосу» 90,25 миллиона долларов.