Уже девять человек задержаны во Франции по делу о зверском убийстве учителя

Число задержанных по делу об убийстве учителя во Франции возросло до девяти человек.

По данным телеканала BFMTV, все они являются родственниками 18-летнего убийцы, у которого обнаружились чеченские корни.

Четыре человека были задержаны в городе Эвре (департамент Эр) в ночь на субботу, еще пятеро — утром

Среди этих девяти человек — родители, брат и дедушка исламиста.

СМИ выяснили, что убийцу звали Абдулах Анзоров. После нападения он разместил в соцсетях обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону: «Макрон, вождь неверных, я казнил одного из твоих псов, который посмел унизить Мухаммеда».

Убийство произошло в городе Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин региона Иль-де-Франс). Нападавший перерезал учителю горло рядом со школой и был застрелен прибывшей на место полицией. Учитель навлек на себя «гнев» за то, что показывал ученикам карикатуры на основателя ислама — пророка Мухаммеда.