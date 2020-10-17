Турция обвинила Армению в военных преступлениях

Армения продолжает убийства мирных жителей Азербайджана, в том числе детей, в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter.

Он обвинил Ереван в военных преступлениях и подчеркнул, что Анкара всегда будет на стороне Баку в этом конфликте. «Молчание об этой жестокости означает соучастие в этих убийствах. Те, кто не обладает человечностью, заплатят за эти преступления», — сказал дипломат.

Ранее Азербайджан заявил о гибели десяти мирных жителей в результате обстрела города Гянджи со стороны объединенных вооруженных сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).