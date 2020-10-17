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Трамп заявил о наличии у США гиперзвуковых ракет

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты.

Американский лидер, выступая на митинге в штате Флорида, отметил, что теперь и у США есть данный вид вооружений.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) будет летать со средней скоростью от 6,5 до 8 чисел Маха на дальность в сотни километров. Издание The Drive напоминает, что начальная боевая готовность оружия запланирована на сентябрь 2022 года. Согласно информации издания, данная американская ракета стала ответом на аналогичные разработки России и Китая.

17 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, США ﻿
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