Шэрон Стоун разочаровалась в свиданиях

Известная голливудская актриса Шэрон Стоун решила закончить со свиданиями.

Так, 62-летняя звезда, которая еще недавно делилась своими успехами на сайте знакомств, отмечая, что хорошо проводит время, сейчас разочаровалась в этой затее.

В недавнем эфире «Шоу Дрю Бэрримор» Стоун заявила, что заканчивает с свиданиями, поскольку устала от лицемерия и эмоционально незрелых мужчин.

Я покончила с свиданиями. Сыта по горло. Потому что считаю людей неискренними и не стоящими моего времени. Мне больше нравится проводить время в одиночестве, со своими детьми и друзьями. Я просто чувствую, что мне не нужна еще один ребенок, я не хочу лицемерия, планирование игры. Мне кажется, что мужчины сейчас не находятся на том же уровне, что и женщины. У меня есть хорошие друзья-мужчины, но когда дело доходит до эмоциональной зрелости в отношениях, мужчины и женщины, видимо, оказываются в различных местах — заметила Шэрон.

Актриса также отметила, что в воспитании детей, она не отмечает, что мужчины должны быть сильными и влиятельными.

Я стараюсь научить своих мальчиков, идея о том, что человек должен быть сильным и влиятельным, не совсем верна. И в конечном счете не принесет ничего хорошего даже в их взаимоотношениях друг с другом. Так они смогут быть более успешными в будущем и получить от жизни то, чего они хотят — счастливые и здоровые отношения, успех в бизнесе. Простую радость в жизни

пвдсумувала Стоун.