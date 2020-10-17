Повелитель драконов скоро в украинских кинотеатрах

В украинском прокате скоро стартует показ полнометражной анимационной ленты «Повелитель драконов«. Киноработа снята в жанре фэнтези и основана на одноименном романе немецкой писательницы Корнелии Функе. За сценарий экранизации романа, впервые опубликованного в 1997 году, взялся Джонни Смит, а за постановку картины — режиссер Томер Эшед.

Были времена, когда драконы играли важную роль в жизни нашей планеты. Они царствовали на Земле, вселяя страх во все живое. Они были суровыми, но справедливыми правителями. Но прошло много времени, но про этих необычных существ уже почти никто не помнит.

Однажды молодой дракон отправляется в путешествие, которое находится за пределами разрешенной ему зоны. Он забывает обо всех предостережениях и направляет свой взор к высоким небоскребам мегаполисов. Он сбивается с пути, но вскоре знакомится с мальчиком, готовым помочь ему в этом захватывающем путешествии. И хотя тот еще вчера ничего не знал об этих существах, которые считались мифическими, сегодня он становится частью этого необычного приключения, похожего на сказку. Вместе они посетят удивительные места, а юноше придется не только помогать своему крылатому другу но и стать настоящим Повелителем Драконов!

Главных героев картины (в англ. Версии) озвучили Фредди Хаймор, Фелисити Джонс, Патрик Стюарт и Томас Сангстер.