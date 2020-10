В Нидерландах создали электромобиль Luca, сделанный из переработанных отходов Япония дисквалифицировала знаменитого пловца за измену жене » Новый временный спутник Земли может иметь искусственное происхождение 17 сентября обсерватории Халеакала обнаружила новый околоземный объект, получивший обозначение 2020 SO. Он привлек внимание астрономов благодаря своей орбите. Расчеты показали, что 15 октября 2020 SO будет временно захвачен гравитацией нашей планеты, став ее минилуной. Объект войдет в окрестности Земли через точку Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля». 1 декабря он приблизится к нашей планете на минимальное расстояние в 50 тысяч км. 2020 SO покинет окрестности Земли в мае следующего года, «выйдя» через точку Лагранжа L1.

Но это еще не самое интересное. По мнению некоторых экспертов, на самом деле 2020 SO это не обычный астероид, а объект искусственного происхождения — верхняя ступень ракеты, использовавшаяся для какого-то межпланетного запуска. Пока что главным «подозреваемым» является запущенная 20 сентября 1966 года миссия Surveyor 2. Ее целью была мягкая посадка на лунную поверхность. Но из-за сбоя двигателя зонд потерпел аварию, упав в 130 км от места предполагаемой высадки.



По мнению директора Центра изучения околоземных объектов Лаборатории Реактивного Движения Пола Чодаса, 2020 SO представляет собой использовавшийся для запуска Surveyor 2 разгонный блок Centaur. На искусственную природу объекта указывают следующие обстоятельства: 2020 SO движется по схожей с земной круговой орбите, которая лежит в той же плоскости, что и наша планета.

2020 SO приближается к Земле с относительно небольшой скоростью, что нехарактерно для большинства астероидов.

Данные наблюдений говорят о том, что диаметр 2020 SO составляет от 6 до 12 м. Это укладывается в размеры разгонного блока Centaur.

Ученые надеются прояснить природу 2020 SO во время его предстоящего сближения. Подтверждением искусственного происхождение объекта могут стать результаты спектрометрических наблюдений и характерные для пустых ракетных ступеней особенности орбитального движения. Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»

