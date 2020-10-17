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Новая модель «голых» бикини вызвала мировой ажиотаж

Австралийская блогерша и фитнес-модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow) совместно с брендом Boohoo выпустила коллекцию так называемых «голых» купальников и заинтересовала покупателей. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно материалу, Хемброу вместе с сестрами Эми (Amy), Эмили (Emilee) и Стар (Star) разработала линейку одежды Boohoo x Hembrows, в которой представлены бикини, оформленные прозрачными вставками и силиконовыми бретелями.

Отмечается, что упомянутый купальник доступен на сайте интернет-магазина Boohoo в двух цветах: черном и лиловом. Его стоимость с учетом скидки составляет 10 долларов.

Поклонники австралийки оценили выпущенные ею изделия в комментариях под фотографиями, которые она разместила в соцсетях. «Мне понравилась коллекция!», «Королева», «Очень круто!», «Выглядит потрясно», «Ты самая горячая», — высказывались они.

17 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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