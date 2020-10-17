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Коронавирусная инфекция приводит к гибели нейронов коры головного мозга — врачи

«В случае тяжёлых пациентов, смерть нейронов является ожидаемой, поскольку у них низкий уровень насыщения крови кислородом, а это очень вредит мозгу. Но когда столь серьёзные изменения выявляются у того, кто переболел в легкой или средней форме, это уже вызывает обеспокоенность»

Коронавирусная инфекция приводит к гибели нейронов коры головного мозга и может стать причиной таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона и шизофрения. Об этом сообщил портал G-1 со ссылкой на данные исследования бразильских ученых, опубликованные в электронной научной библиотеке medRxiv

Ученые пришли к выводу, что поражения нейронов мозга происходят не только у тяжело больных пациентов с коронавирусом, но и у тех, кто перенес заболевание в лёгкой и средней форме

Исследование, проведенное группой из более чем 70 бразильских исследователей, показало, что новый коронавирус воздействует на мозг человека, вызывая гибель нейронов, даже у пациентов с COVID-19, которые не нуждались в госпитализации, пишет бразильское издание

В научной работе приняли участие исследователи госуниверситета Кампинас (Unicamp), университета Сан-Паулу (USP), федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ), Национальной лаборатории биологических наук (LNBio) и частного научного института D’Or

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«Мы столкнулись со множеством пациентов, которые даже излечившись от COVID-19 около двух месяцев назад, по прежнему имеют симптомы неврологических нарушений: головная боль, чрезмерная сонливость, ухудшение памяти, потеря вкуса и обоняния. В некоторых, редких, случаях наблюдаются судороги, хотя раньше у этих людей такого не было», — рассказала невролог Кларисса Лин Ясуда из Unicamp

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17 октября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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