Армения обстреляла крупный город Азербайджана баллистическими ракетами Фото премьер-министра Финляндии в пиджаке на голое тело вызвало скандал » Коронавирусная инфекция приводит к гибели нейронов коры головного мозга — врачи «В случае тяжёлых пациентов, смерть нейронов является ожидаемой, поскольку у них низкий уровень насыщения крови кислородом, а это очень вредит мозгу. Но когда столь серьёзные изменения выявляются у того, кто переболел в легкой или средней форме, это уже вызывает обеспокоенность» Коронавирусная инфекция приводит к гибели нейронов коры головного мозга и может стать причиной таких заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона и шизофрения. Об этом сообщил портал G-1 со ссылкой на данные исследования бразильских ученых, опубликованные в электронной научной библиотеке medRxiv Ученые пришли к выводу, что поражения нейронов мозга происходят не только у тяжело больных пациентов с коронавирусом, но и у тех, кто перенес заболевание в лёгкой и средней форме Исследование, проведенное группой из более чем 70 бразильских исследователей, показало, что новый коронавирус воздействует на мозг человека, вызывая гибель нейронов, даже у пациентов с COVID-19, которые не нуждались в госпитализации, пишет бразильское издание В научной работе приняли участие исследователи госуниверситета Кампинас (Unicamp), университета Сан-Паулу (USP), федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ), Национальной лаборатории биологических наук (LNBio) и частного научного института D’Or «Мы столкнулись со множеством пациентов, которые даже излечившись от COVID-19 около двух месяцев назад, по прежнему имеют симптомы неврологических нарушений: головная боль, чрезмерная сонливость, ухудшение памяти, потеря вкуса и обоняния. В некоторых, редких, случаях наблюдаются судороги, хотя раньше у этих людей такого не было», — рассказала невролог Кларисса Лин Ясуда из Unicamp

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