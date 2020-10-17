Комедия «Поездка в Америку 2» не выйдет в прокат

Фильм «Поездка в Америку 2«, который является сиквелом популярной комедии, не выйдет в прокат. Релиз должен был состояться в конце декабря 2020 года, но, как утверждает издание Variety, студия Paramount продаст все права на картину потоковому сервису Amazon.

Сумма сделки оценивается в 125 миллионов долларов. Сторонам еще предстоит уладить все юридические формальности, в том числе и договориться с компаниями, с которыми есть соглашение о продакт-плейсменте, например с McDonald`s. Таким образом, это будет уже четвертый кинопроект Paramount, который был продан потоковым сервисам в 2020 году в связи с невозможностью обеспечить им достойный прокат.

Эдди Мерфи вновь вернулся к образу африканского принца Акима, также в сиквеле появится Арсенио Холл, сыгравший в оригинальной картине помощника главного героя. Ранее стало известно, что по сюжету, Аким узнает о том, что у него в Америке есть сын и отправляется в новое путешествие, чтобы отыскать потенциального наследника престола Замунды.

Напомним, что «Поездка в Америку» была представлена зрителям в 1988 году, когда Мерфи был на пике своей популярности. Сборы фильма превысили 288 миллионов долларов.