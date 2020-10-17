Илон Маск выбрал район для первой обитаемой базы на Марсе

Наиболее подходящим местом для размещения первой базы на Марсе являются северные районы планеты. Об этом заявил основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск.

По его словам, первым марсианам следует выбирать районы, где есть лед, поскольку этот материал можно будет перерабатывать для получения кислорода и энергии. Кроме того, в северных широтах Красной планеты легче совершать посадку космических аппаратов.

В августе 2019-го Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей. Строительство самодостаточного города займет как минимум несколько десятков лет и потребует тысячи полетов на планету.