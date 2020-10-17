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Дочь Моники Беллуччи в корсете украсила обложку глянца

16-летняя дочь Моники Беллуччи Дева Кассель уже наступает на пятки маме: юную красавицу обсуждает вся Сеть! Девушка пока не проявляет интерес к кино, зато делает первые шаги в модельной карьере.

Так, Дева стала лицом обложки французского Elle. Фото появилось на официальной странице глянца в Instagram.

На снимке девушка позирует в черно-белой рубашке, галстуке и корсете Dolce & Gabbana с принтом polka-dot. Отметим, что Дева является лицом одного из ароматов именитого бренда.

В комментариях к фото многие отметили, что Дева унаследовала лучшее от своих родителей – актрисы и модели Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя.

Дева имеет большой успех среди парней. Известно, что сейчас сердце девушки занято. Недавно она показала фото со своим молодым человеком Лукой Саландра.

17 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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