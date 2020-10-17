Армения обстреляла крупный город Азербайджана баллистическими ракетами

Азербайджан заявил о гибели десяти мирных жителей в результате обстрела Гянджи со стороны Армении. Об этом сообщает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, среди погибших есть двое детей. Гаджиев отметил, что в результате «подлого нападения» Армении также пострадали 40 человек.

Азербайджанский политик добавил, что спасательные службы занимаются поиском выживших под обвалами разрушенных ракетными ударами домов. Он рассказал, что для обстрела Гянджи Армения использовала оперативно-тактическую баллистическую ракету «Скад» (Р-17).

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в атаке на свою страну и возложил на нее ответственность за новый виток напряженности в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Алиев заявил, что именно армянская сторона первой открыла огонь и ударила по гражданским объектам в Азербайджане. Он отметил, что азербайджанская армия в Карабахе действует в рамках контрнаступательной операции.